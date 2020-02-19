В Єгипті дослідники з Гарвардського університету виявили дивовижну знахідку

Всередині 3000-річного саркофага Анк-хонсу, воротаря в Храмі Амон-Ра, була добре збереглося зображення древнього єгипетського бога сонця Ра-Хорахту, частково прихована товстим, схожим на смолу покриттям. А також таємний текст.

Вчені заявили, що це був «чудовий момент», коли було зроблено несподіване відкриття.

Тіло Анкхонсу було вперше вилучено близько 100 років тому, коли саркофаг був відправлений з Храму Амона-Ра, розташованого в егопитском Луксорі в Кембриджі.

Однак незабаром труну був передрукований і, з невідомих причин, «не було ніякої сучасної документації щодо змісту саркофага, тому ми поняття не мали, чого чекати, або простого дерева або витончено розфарбованого божества, уставившегося на нас», - заявив професор Дер Мануэлиан.

Вчені виявили картину в жовтих, помаранчевих та синіх тонах з ієрогліфами з написом «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», поруч з фігурою.

Ра був богом сонця і одним з найбільш важливих в єгипетській міфології.

З-за великого віку саркофага вченим доводилося бути гранично обережними при відкритті саркофага.

Дослідники зібрали зразки тканини, фарби та смоли, а також вивчили тексти та іконографію на дерев'яній поверхні і картонаже — матеріалі, виготовленому з шарів папірусу або льону, покритих штукатуркою. Також було проведено тривимірне сканування саркофагів для створення комп'ютерних моделей.

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