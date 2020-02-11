Археологи нашли новую комнату в пирамиде Хеопса, где нашли много ценных артефактов

Потайное место было расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили специалисты его случайно. Они изучали верхние этажи и почувствовали, что пол под ногами начал проседать. Когда спустились ниже, то нашли там закрытую комнату длинной в 30 метров. Высота помещения составляла 2 метра, и оно напоминало тоннель, который обрывался в центре постройки. Об этом пишет Лента.юа.

В комнате лежали неизвестные древние сосуды, свитки и другие артефакты. Специалисты заявляют, что пирамида Гизы хранит множество загадок, а тоннели в ней по сей день не нашли. Чтобы их найти, ученые используют самые современные технологии, среди которых зондирование на основе эмульсионных детекторов. Это позволяет изучить структуру объекта изнутри, при этом не повышая риск разрушения.

Отмечено,. что с начала нового тысячелетия ученые продолжают изучать пирамиду Хеопса. Новую комнату они считают самой важной находкой со времен прошлого века. В ней, тем более, хранится много исторических ценностей.

Ранее мы сообщали, что Гиза хранит еще множество тайн Древнего Египта, что периодически доказывают необычайные открытия археологов.

Комплекс древних пирамид в Гизе открыл еще одну свою загадку. Ученые обнаружили исключительно хорошо сохранившуюся могилу древнеегипетского верховного жреца времен пятой династии фараонов. Усыпальнице примечательная богатой росписью на стенах и более пятьюдесятью статуями.

Гробница была найдена еще в 2018 году, однако фото-коллекция постепенно обновляется за счет доступа новых исследователей.

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