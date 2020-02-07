Гиза хранит еще множество тайн Древнего Египта, что перидически доказывают необычайные открытия археологов

Об этом сообщают местные СМИ, передает Politeka.net

Комплекс древних пирамид в Гизе открыл еще одну свою загадку. Ученые обнаружили исключительно хорошо сохранившуюся могилу древнеегипетского верховного жреца времен пятой династии фараонов. Усыпальнице примечательная богатой росписью на стенах и более пятидесятью статуями.

Гробница была найдена еще в 2018 году, однако фото-коллекция постепенно обновляется за счет доступа новых исследователей.

Возраст гробницы оценивается в 4,5 тысячи лет. Она состоит из прямоугольного холла общей площадью около 30 квадратных метров и подземного помещения. Погребение также включает в себя несколько шахт-усыпальниц. Учены были поражены, насколько идеально сохранилась г робница.

В гробнице был захоронен жрец по имени Уахти (Wahtye). В Египте вскоре назвали гробницу одной из главных находок .

«Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной», — сказал министр по делам древностей.

Уахти был одним из высших религиозных деятелей, обладал титулом божественного надзирателя, был советником царя и смотрителем священной ладьи. Он служил при дворе фараона Пятой династии Нефериркаре Какаи, годы правления которого оцениваются примерно 2475-2465 годами до нашей эры.

Напомним, что в Италии ученые обнаружили уникальные останки человека, который был убит зверским способом колесования. Казненный в такой способ мужчина жил в Милане. Ученым удалось установить, что ему было от 17 до 20 лет, когда он погиб.

Напомним, ученые обнаружили некрополь загадочной культуры.

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