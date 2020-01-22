Археологи полагают, что неподалеку от легендарной Храмовой горы в древности проводились ярмарки

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на израильские СМИ

Археологи обнаружили в Иерусалиме удивительную находку времен Иисуса - рыночный стол для розлива масла и вина, которому предположительно не менее 2 тыс. лет.

Древний измерительный стол использовался на рыночных точках для измерения и розлива различных жидкостей, таких как вино и оливковое масло. Рыночный стол вырезан из камня и стал свидетельством тому, что Храмовой горы около 2 тыс. лет назад проводились торги. Об этом сообщил археолог Ари Леви, который представил артефакт общественности.

По словам археолога, вино или оливковое масло, а также другие жидкости, в древности измеряли на измерительном столе. Он был собственностью хозяина рынка и гарантировал точность порций. После измерения ими можно было торговать.

В столе проделывались специальные углубления для различных мер емкости, куда заливалась жидкость. Таким образом все продавцы придерживались унифицированных стандартов в измерении жидкостей.

Уникальный артифакт был обнаружен в Национальном парке города Давида, неподалеку от Старого города и палестинского квартала Сильван. За время раскопок всего было обнаружено три артефакта, подтверждающих проведения ярмарок на на этой территории в древности.

Также напомним, что в Египте ученые нашли сразу несколько уникальных гробниц. Так, недалеко от египетского города Луксор археологами было обнаружено сразу несколько древних гробниц. Кроме этого, они также нашли и уникальную промышленную зону. В склепах были древние украшения и керамика.

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