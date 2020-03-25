Астролог Василина Володіна розповіла, що чекає людство в 2020 році і як впоратися з пандемією коронавірусу
За словами астролога, шість місячних затемнень в цьому році свідчать про те, що людство чекає велика кількість проблем.
Наступне затемнення відбудеться 5 червня, і до цього моменту очікується стабілізація ситуації, а вже після цього будуть виявлені негативні наслідки пандемії, які торкнуться насамперед фінансову обстановку.
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Крім того, астролог впевнена, що ситуація в світі нормалізується не раніше 2021 року або навіть пізніше.
А ось астролог Павло Глоба впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом.
За його словами, якийсь імунітет отримають Раки, Стрільці і Козероги.
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