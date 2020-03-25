Астролог Василина Володіна розповіла, що чекає людство в 2020 році і як впоратися з пандемією коронавірусу

За її словами, вже багато пророків і астрологи передбачили пандемію в цьому році. Але зважаючи на те, що астрологія і медицина не завжди перетинаються, передбачити саме COVID 19 було складно.

За словами астролога, шість місячних затемнень в цьому році свідчать про те, що людство чекає велика кількість проблем.

Але попри критичну ситуацію в світі через коронавірус вона рекомендує почати мислити позитивно і не сумувати, при цьому дотримуючись усіх правил для запобігання розповсюдження вірусу. Володіна зазначила, що затемнення становлять собою несподівані зміни. Ситуацію з коронавірусом вона називає наслідком затемнення, яке відбулося 10 січня.

Наступне затемнення відбудеться 5 червня, і до цього моменту очікується стабілізація ситуації, а вже після цього будуть виявлені негативні наслідки пандемії, які торкнуться насамперед фінансову обстановку.

Крім того, астролог впевнена, що ситуація в світі нормалізується не раніше 2021 року або навіть пізніше.

А ось астролог Павло Глоба впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом.

За його словами, якийсь імунітет отримають Раки, Стрільці і Козероги.

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