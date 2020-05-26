Вознесіння Господнє християни відзначають по всьому світу. Politeka.net розповість, чим важливе свято і чого не можна робити в цей день.

Коли буде Вознесіння Господнє в 2020 році

Одне з найбільш значущих свят відзначається на 40-й день після Великодня. Останній у 2020 році був 19 квітня, значить Вознесіння Господнє християни святкуватимуть 28 травня.

Варто відзначити, що кожен рік дата припадає на четвер. Готуватися до свята потрібно починати вже в середу, 27 травня, а в п'ятницю, 29 травня, буде традиційне продовження свята.

У давнину люди вважали, що саме після Вознесіння природа змінює сезон і переходить від весни до літа. Вечорами слов'яни запалювали вогнища, який символізували загальний розквіт. Українці помітили, що з цього дня «йшов колос на ниву», іншими словами, озимі культури випускають колос.

У біблійній історії Вознесіння Ісуса Христа на небеса вважається одним з найбільш важливих подій християнства. Сорок днів він прожив у плоті після воскресіння, а потім вознісся на небо. З тих пір віруючі по всьому світу очікують другого пришестя Месії, з яким почнеться Страшний суд. В останні дні перебування на Землі Ісус Христос продовжував вчити своїх апостолів

Християни вважають, що через свою жертву на хресті і тілесну смерть Христос на своєму прикладі возніс людську природу і підготував людей до прийняття Святого Духа, щоб в кінці кінців возз'єднатися з Богом-Батьком. В цьому і є суть свята.

Джерело фото: My.ua

Що можна і не можна робити на Воснесение Господнє

У цей світлий день православним віруючим забороняється лаятися, лихословити або підвищувати голос. Краще приділити увагу родині, близьким людям і тихій молитві. Священнослужителі радять прийняти в душі спокій і згадати про чудесні діяння Ісуса Христа. Крім того, у свято потрібно гнати геть погані думки і не замислюватися про погане.

Вознесіння Господнє можна як слід відсвяткувати, запросити друзів і рідню до столу або відправитися в гості. При цьому не варто обмежувати себе в їжі. В це свято немає посту, тому християни можуть їсти м'ясну і молочну їжу, а також трохи випити. Похід в гості в народі називають «ходити на роздоріжжі».

Віруючим категорично заборонено вимовляти фразу «Христос Воскрес», як на Великдень, адже на Вознесіння Господнє з храмів виносять Плащаницю. Не можна поминати покійних, хоча в народі вкоренилася така традиція - священики не проводять в цей день поминальні служб. Щоб вшанувати пам'ять людей в церковному календарі є особливі дні. Найближчий з них після Вознесіння Господнього — Троїцька батьківська субота, яка буде 6 червня.

Крім того, у двунадесяті свята не можна Вінчатися в храмах. Наречений і наречена можуть пройти обряд напередодні або відразу після Вознесіння.

Раніше в Украні в це свято забороняли викидати сміття і плюватися на вулиці. Вважалося, що так можна потрапити в Ісуса Христа, який ходить по Землі в образі жебрака.

Джерело фото: podrobnosti.ua

Не можна також просити у Господа матеріальних благ і багатства. Багато віруючих вважають, що на Вознесіння молитва має особливу чудодійну силу, однак священики не погоджуються з таким марновірством. Церква наполягає, що Господь завжди добре чує, коли до нього щиро звертаються.

Існує думка, що до Вознесіння християнам заборонено стригтися. За словами священиків, для цього теж немає ніяких передумов з боку релігії. Те ж стосується заборони на роботу, яка в християнстві є скоріше рекомендацією, ніж правилом. А Вознесіння завжди припадає на будній день, коли у більшості українців звичайно є справи.

Традицією на Вознесіння Господнє

Здавна християни вважають, що на 40 днів від Великодня до Вознесіння Христового відкриваються ворота в інший світ. В цей час душі померлих праведників можуть залишатися на Землі серед рідних і близьких, а душі грішників не мучаться.

Напередодні свята в церквах служиться всеношна, а в день Вознесіння проводиться урочиста літургія. Священики вбираються в урочисті білі одягу. В це свято християни традиційно відвідують храми, моляться там про благополуччя і здоров'я (але не про достаток). В народі вірять, що Ісус вислуховує прохання всіх людей перед тим, як вознестися на Небо. Прийнято також просити прощення і прощати всіх кривдників.

Зазначимо, що за день до Вознесіння віруючі готують особливі млинці, які називаються «Божа окутка» чи «Христові лапотки». Господині також випікали пиріжки з цибулею і хлібці у формі драбинок, які залишали на полях і на кладовищі - за народним повір'ями таке частування допомагало померлим предкам легше підніматися на небо, а рослинам рости.

Джерело фото: takprosto.cc