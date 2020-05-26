Вознесение Господне христиане отмечают по всему миру. Politeka.net расскажет, чем важен праздник и что нельзя делать в этот день.

Когда будет Вознесение Господне в 2020 году

Один из самых значимых праздников отмечается на 40-й день после Пасхи. Последняя в 2020 году была 19 апреля, значит Вознесение Господне христиане будут праздновать 28 мая.

Стоит отметить, что каждый год дата припадает на четверг. Готовиться к торжеству нужно начинать уже в среду, 27 мая, а в пятницу, 29 мая, будет традиционное продолжение праздника.

В древности люди считали, что именно после Вознесения природа меняет сезон и переходит от весны к лету. По вечерам славяне зажигали костры, который символизировали всеобщий расцвет. Украинцы заметили, что с этого дня «шёл колос на ниву», другими словами, озимые культуры выпускают колос.

В библейской истории Вознесении Иисуса Христа на небеса считается одним из самых важных событий христианства. Сорок дней он прожил во плоти после воскресения, а потом вознесся в рай. С тех пор верующие по всему миру ожидают второго пришествия Мессии, с которым начнется Страшный суд. В последние дни пребывания на Земле Иисус Христос продолжал учить своих апостолов

Христиане считают, что благодаря своей жертве на кресте и плотской смерти Христос на своем примере превознес человеческую природу и подготовил людей к принятию Святого Духа, чтобы в конце концов воссоединиться с Богом-Отцом. В этом и есть суть праздника.

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Что можно и нельзя делать на Воснесение Господне

В этот светлый день православным верующим запрещается ругаться, сквернословить или повышать голос. Лучше уделить внимание семье, близким людям и тихой молитве. Священнослужители советуют принять в душе покой и вспомнить о чудесных деяниях Иисуса Христа. Кроме того, в праздник нужно гнать прочь дурные мысли и не задумываться о плохом.

Вознесение Господне можно как следует отпраздновать, пригласить друзей и родню к столу или отправиться в гости. При этом не стоит ограничивать себя в пище. В этот праздник нет поста, поэтому христиане могут есть мясную и молочную пищу, а также немного выпить. Поход в гости в народе называют «ходить на перепутье».

Верующим категорически запрещено произносить фразу «Христос Воскрес», как на Пасху, ведь на Вознесение Господне из храмов выносят Плащаницу. Нельзя поминать усопших, хотя в народе укоренилась такая традиция - священники не проводят в этот день поминальные служб. Чтобы почтить память людей в церковном календаре есть особые дни. Ближайший из них после Вознесения Господня — Троицкая родительская суббота, которая будет 6 июня.

Кроме того, в двунадесятые праздники нельзя Венчаться в храмах. Жених и невеста могут пройти обряд накануне или сразу после Вознесения.

Раньше в Украние в этот праздник запрещали выбрасывать мусор и плеваться на улице. Считалось, что так можно попасть в Иисуса Христа, который ходит по Земле в образе нищего.

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Нельзя также просить у Господа материальных благ и богатства. Многие верующие считают, что на Вознесение молитва имеет особую чудодейственную силу, однако священники не соглашаются с таким суеверием. Церковь настаивает, что Господь всегда хорошо слышит, когда к нему искренне обращаются.

Существует заблуждение, что до Вознесения христианам запрещено стричься. По словам священников, для этого тоже нет никаких предпосылок со стороны религии. То же касается запрета на работу, который в христианстве является скорее рекомендацией, чем правилом. А Вознесение всегда приходится на будний день, когда у большинства украинцев обычно есть дела.

Традиции на Вознесение Господне

Издавна христиане считают, что на 40 дней от Пасхи и до Вознесения Христова открываются ворота в мир иной. В этом время души умерших праведников могут оставаться на Земле среди родных и близких, а души грешников не мучаются.

Накануне праздника в церквях служится всенощная, а в день Вознесения проводится торжественная литургия. Священники наряжаются в торжественные белые одежды. В этот праздник христиане традиционно посещают храмы, молятся там о благополучии и здравии (но не о достатке). В народе верят, что Иисус выслушивает просьбы всех людей перед тем, как вознестись на Небеса. Принято также просить прощения и прощать всех обидчиков.

Отметим, что за день до Вознесения верующие готовят особые блины, которые называются «Божья окутка» или же «Христовы лапотки». Хозяйки также выпекали пироги с луком и хлебцы в форме лесенок, которые оставляли в полях и на кладбище - по народным поверьям такое угощение помогало умершим предкам легче подниматься на небо, а растениям - расти.

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