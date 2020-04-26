Цей запис багато що пояснює

У мережі з’явився запис, як у ніч вибуху на Чорнобильській атомній електростанції спілкувалися диспетчери

Сьогодні, 26 квітня, від моменту найбільшої ядерної катастрофи в історії людства минуло 34 роки.

На аудіозаписі – переговори операторів Центрального пункту пожежного зв’язку, воєнізованої пожежної частини ЧАЕС, диспетчерів селищ Іванкове та Поліське, а також керівництва пожежної охорони станції.

– Алло. Это ВПЧ-2?

– Да.

– Что у вас там горит?

– Взрыв… на главком корпусе… между третим и четвертым блоком.

– А там люди есть?

– Да.

– Подымай наш состав.

– Подымаю. Начальника поднял.

– Всех. Всех. Весь состав, офицерский корпус подымай!

– Леонид Алексеевич?

– Да.

– Алло. Припять. Третий и четвертый блок в результате аварии. Взрыва.

– …давай. Так уже подтвердили?

– Не подтвердили. Там авария произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.

– Пожарная охрана.

– Алло. Иванков?

– Да-да.

– Значит. Вы выезжаете в Припять… алло!

– Да-да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша.

Як відомо, 26 квітня 1986 року о 1:23 вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. У повітря потрапили радіоактивні речовини, що поширилися згодом Україною, Росією, Білоруссю, деякими європейськими країнами. Загальна радіація була майже в 40 разів більше, ніж при вибуху атомної бомби в японському місті Хіросіма в 1945 році.

Зазначимо, 26 квітня щороку у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Він був проголошений з ініціативи Організації об’єднаних націй.

Нагадаємо, стало відомо, як змінилася флора і фауна в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС. Держагентство з управління зоною відчуження відкрило на один день Чорнобильську зону, щоб показати, як змінилося там життя через 31 рік після жахливої ​​катастрофи.

Таким чином, у відомстві вирішили розвінчати міф про мутантів, вовко-собак і гігантських рослинах, про які регулярно «повідомляють» в мережі.

Фотограф обійшов ліси, Прип’ять, Чорнобиль і територію безпосередньо ЧАЕС в пошуках мутантів і показав, як живе Чорнобильська зона навесні 2017 року.