У мережі з’явився запис, як у ніч вибуху на Чорнобильській атомній електростанції спілкувалися диспетчери
Сьогодні, 26 квітня, від моменту найбільшої ядерної катастрофи в історії людства минуло 34 роки.
На аудіозаписі – переговори операторів Центрального пункту пожежного зв’язку, воєнізованої пожежної частини ЧАЕС, диспетчерів селищ Іванкове та Поліське, а також керівництва пожежної охорони станції.
– Алло. Это ВПЧ-2?
– Да.
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– Что у вас там горит?
– Взрыв… на главком корпусе… между третим и четвертым блоком.
– А там люди есть?
– Да.
– Подымай наш состав.
– Подымаю. Начальника поднял.
– Всех. Всех. Весь состав, офицерский корпус подымай!
– Леонид Алексеевич?
– Да.
– Алло. Припять. Третий и четвертый блок в результате аварии. Взрыва.
– …давай. Так уже подтвердили?
– Не подтвердили. Там авария произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.
– Пожарная охрана.
– Алло. Иванков?
– Да-да.
– Значит. Вы выезжаете в Припять… алло!
– Да-да, я слышу.
– На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша.
Як відомо, 26 квітня 1986 року о 1:23 вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. У повітря потрапили радіоактивні речовини, що поширилися згодом Україною, Росією, Білоруссю, деякими європейськими країнами. Загальна радіація була майже в 40 разів більше, ніж при вибуху атомної бомби в японському місті Хіросіма в 1945 році.
Зазначимо, 26 квітня щороку у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу. Він був проголошений з ініціативи Організації об’єднаних націй.
Нагадаємо, стало відомо, як змінилася флора і фауна в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС. Держагентство з управління зоною відчуження відкрило на один день Чорнобильську зону, щоб показати, як змінилося там життя через 31 рік після жахливої катастрофи.
Таким чином, у відомстві вирішили розвінчати міф про мутантів, вовко-собак і гігантських рослинах, про які регулярно «повідомляють» в мережі.
Фотограф обійшов ліси, Прип’ять, Чорнобиль і територію безпосередньо ЧАЕС в пошуках мутантів і показав, як живе Чорнобильська зона навесні 2017 року.