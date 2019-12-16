Президент Росії Володимир Путін може зважитися на військову ескалацію в Україні після зустрічі з українським колегою в Парижі

Як повідомляє Politeka, про це в програмі Politeka On-line розповів політичний експерт Олексій Арестович (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Кляті українські військові розносять дитячий садок". У містах Півдня України піднімається народне обурення до кривавого злочину. Чи хімічної зброї. Або до інших прецедентів, де буде багато жертв серед цивільних. Ці протести "жорстоко придушуються" поліцією. Бідні жителі змушені озброюватися і ось звучить перший постріл у бік поліцейських. Ті відкривають вогонь у відповідь і за принципом ескалації, в це все втягують добровольців», - зазначив він.

Також Арестович розповів, що росіяни можуть «можуть нагнати 500 бабусь, і потім кинути в цю натовп гранату».

«Наші спецслужби знають про подібні сценарії і постійно їх відпрацьовують. Подивимося, в якій формі», - підкреслив він.

У той же час експерт уточнив, що Путін і Кремль «будуть намагатися грати, використовуючи надійні ходи. З іншого боку - досягати якийсь раптовості. Але це буде не просто».

«Ну і що ми ще точно можемо сказати - без підключення ЗС Росії не обійдеться. Те, що піде з Криму, за самооборону півострова вже не зрадиш. Там чисто ЗС РФ. Спочатку повстання - потім війська. В плані надання інтернаціональної допомоги. Але це не єдиний варіант. Є ще дипломатичний, мирний, економічний варіанти розгойдування ситуації. Але ймовірність нової військової ескалації - вона збільшилася після зустрічі в Парижі», - розповів він.

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