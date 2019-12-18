Андрій Пальчевський гостро відреагував на чергову ініціативу уряду України

На засіданні уряду України 18 грудня було прийнято рішення, що з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Це стосуватиметься лише громадян України, які виїжджають з України на територію РФ.

Як повідомляє Politeka.net, своїми думками на цю тему поділився відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський з Politeka on-line.

"У мене вже голова болить від таких ініціатив. Я не розумію, що вони хочуть показати. Якщо, вони припустимо, хочуть домовитися з РФ, то ми державники, нам треба вирішити питання з газом, транзитом і з отриманням грошей - більше мільярда в нашу казну. Ось ці всі речі з перетином кордону для чого вони потрібні? Щоб показати росіянам, що ми дуже круті хлопці? Добре, але давайте тоді взагалі до них не будемо їздити. Я за", - висловився Пальчевський.

Він також зазначив, що з такими речами краще не жартувати, а в українській політики має бути поменше такого популізму.

"Розумієте в політиці, особливо з таким ведмедем, як Росія, буквально кожне слово політиків на вагу золота. Тому я думаю, що має бути поменше таких дьорганих рішень, як це. Люди сподівалися на інше, на те, що ми відновимо авіаційне сполучення. А то у нас так виходить, що там ми помирилися, а там ні", - стверджує український бізнесмен.

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