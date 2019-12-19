Андрій Пальчевський розповів про проблему, яка не дає країні нормально розвиватися

Своїми думками на цю тему поділився відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський з Politeka on-line.

«Необхідно створити інститути, і поговорити з народом щодо ролі президента взагалі, президентства в українській політиці. Я схиляюся до тієї думки, що президент в тому вигляді, в якому він існує, є дуже серйозною проблемою для українського народу. Дуже серйозною. Я за те, щоб клани один одного тягали за волосся, а не за те, щоб умовно кажучи всі присягали одному, як це було з усіма президентами раніше», - заявив він.

Пальчевський припустив, що Україні потрібні інші інституції влади.

«Ви розумієте, що в Конституції не так. Так треба займатися не зміцненням своєї влади… Так давайте побажаємо влади, порадившись з народом, може якісь інші інституції влади… Може у нас дійсно повинен бути канцлер», - сказав він.

Пальчевський звернув увагу на ту роль, яку парламент грає в країні насправді.

«Але, коли ми називаємо себе парламентсько-президентською республікою, ну це ж смішно звучить. Який у нас парламент? Його не видно не чути порівняно з величчю президента», - зазначив телеведучий.

На його думку, саме проблема з інституціями може бути причоной проблем України.

«Ну, щось не так. Ну як це країна з такими людьми розумними, красивими, з такою територією. Ну що ж ми 30 років лупимо в штангу? А тому, що ми живемо в рамках якихось інституцій, які невдало придумали в далекому 1992 році», - підсумував він.

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