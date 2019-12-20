Події 20 грудня з масштабною ліквідацією грального бізнесу сколихнули всю Україну

Український політолог Юрій Романенко дав свою оцінку що відбувається, передає Politeka.net.(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами експерта, президент Володимир Зеленський хоче встигнути до Нового року відзвітувати про успішну роботу й виконані обіцянки, а так як відповідний закон напередодні провалили, то... голова держави знайшов інший вихід із ситуації.

"В один незвичайний день в нашій незвичайній країні ми прокинулися і дізналися, що йде якась божевільна зачистка ігрових автоматів та ігрових салонів по всій країні... До СБУ примкнула поліція і вони зачищають в єдиному пориві від цієї зарази теріторрію нашої суверенної... У всіх німе запитання, що це означає? Я от думаю так: насправді, це нічого не означає - з точки зору того, що щось зміниться найближчим часом. Як у нас все працює? Є якісь обіцянки, за якими, найчастіше, не йдуть якісь дії.... Вчора закон по цій темі провалили, і тут же йде загострення навколо цих ігрових салонів.

Ситуація розвивається так: Зеленському потрібно показати якийсь результат під кінець року, щоб можна було сказати: "Ми наводимо порядок..." Тому демонструє наведення такого порядку. Чи зникнуть ігрові салони після цього? Напевно, з вірогідністю в 99,9%, що не зникнуть, й ті люди, які їх кришували, і надалі будуть кришувати... Хіба що прокинеться совість, честь, розум... Але в такі чудеса я не вірю", - поділився своєю точкою зору Романенко.

Раніше ми повідомляли, 19 грудня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект, який повинен був легалізувати гральний бізнес в Україні, про що обіцяв президент в передвиборній гонці.

Зеленський висловив своє невдоволення провалом голосування і оголосив про термінове закриття всіх гральних залів.

"Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. З сьогоднішнього дня негайно закриваємо всі ігрові зали", - написав у соцмережі гарант.

Нагадаємо, Зеленський навантажив Кабмін невідкладними завданнями, Гончаруку доведеться попітніти.

Як повідомляла Politeka, "Думай...те": Зеленський помстився за провалений закон, відданий наказ про закриття ігрових залів