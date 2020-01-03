Україну чекають гучні відставки в уряді у Новому році
Такий прогноз на 2020 рік дав політолог Руслан Бортник в інтерв'ю Politeka-online.
За його словами, відставка уряду цілком можлива і відбудеться восени.
"Листопад-грудень - саме в цей період ймовірна відставка уряду. Очевидно, що зміниться і силовий блок. Швидше за все, зміни торкнуться всіх посад силового блоку, крім керівника Національного агентства з питань запобігання корупції та, можливо, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - вважає політолог.
Також він назвав посадових осіб, які мають найбільші шанси залишитися без роботи в найближчому майбутньому.
"Генеральний прокурор, голова СБУ, голова НАБУ, голова САП, голова ДБР - всі ці фігури має високі шанси бути заміненими", - стверджує експерт.
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Крім того, він прогнозує складні процеси в президентській фракції.
"Парламент стане складніше для управління президентом. З одного боку будуть поширюватися групи впливу всередині, а іншого боку будуть нові виходи з фракції. І це призведе до того, що вже восени доведеться формувати нову більшість з "Голосом" або "Батьківщиною"", - уклав експерт.
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