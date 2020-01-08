2020 рік Україна зустріла між двома затемненнями, і завдяки цьому він набуває певної кармічної значимості, а значить, стане доленосним для багатьох людей

Про це в ефірі Politeka-online розповіла доктор астропсихології Олена Осипенко. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

За її словами, Сонце в момент Нового року було в поєднанні з Юпітером, що дає підстави стверджувати, що цей рік буде щасливим для багатьох.

«А ще цей новий рік ми зустріли в сьомий місячний день. І це вже програма на весь рік. Сьомий місячний день – це слова, день думки, це те, про що ми думаємо, те і відбувається протягом року. Тому нам потрібно стежити, щоб в нашому серці, в нашій голові були добрі думки, добрі почуття, тому що це повинно працювати спільно», – зазначила гостя студії.

2020-й обіцяє стати роком змін для Козерогів, які зустрічають свій день народження між сонячним (26 грудня) і місячним (10 січня) затемненнями. Більш того, Юпітер – планета щастя, зірка соціального успіху і реалізації, проходить по Козерогові.

Рік можливостей починається і для Тельців, яким Юпітер відкриє максимум можливостей, а також для Дів, Риб і Скорпіонів.

За словами астролога, у 2020 році нас чекають шість затемнень. Друге затемнення, навіть цілих три поспіль – з 5 червня по 5 липня, де 21 червня, у день літнього сонцестояння, о 9.40 ранку буде кільцеподібне сонячне затемнення. У цей момент Осипенко радить складати плани на рік, планувати і розписувати цілі. Висока ймовірність, що вони будуть реалізовані.

Ще одна пара затемнень буде в кінці року: 30 листопада місячне затемнення, а 14 грудня – сонячне.

Для людей, дні народження яких потрапляють в періоди цих затемнень, 2020-й також буде роком великих можливостей.

Як відомо, 2020-й – це високосний рік. Разом з тим рік Щура, який, який, за східним календарем, розпочнеться 25 січня, вважається хорошим у матеріальному плані. Тому ті, хто планують щось придбати, укласти вигідний договір, почати бізнес або вступити у шлюб, можуть робити це сміливо, оскільки їх супроводжуватиме удача.

Однак, плануючи придбання або взяття шлюбу, слід враховувати періоди ретроградних планет. У 2020-му таких буде три.

В цей час не можна починати щось нове. Краще приділити увагу підготовці, роздумам, реконструкції або ремонту.

Перший період – з 17 лютого по 19 березня. У цей час не варто призначати важливих заходів, підписувати документи, робити важливі покупки.

Другий період, навіть цілих два поспіль – це з 13 травня по 12 липня, причому з 13 травня до 25 червня – період ретроградної Венери, планети любові і краси. У цей час не варто робити пластичних операцій, а також подавати заяву в РАГС, оскільки сімейне життя буде непростим.

Третій період – ретроградний Марс з 10 вересня по 14 листопада. Будь-яка агресія, що в цей час відбувається в світі або йде від людини, повернеться цій же людині. Агресія - це взагалі дуже погано, але в цей час це чітко карається для людини, яка її створює у своєму житті.

«Це 65 днів гальмування в діях, ініціативах, у бізнесі, в активності. І тому якщо це пов'язано з бізнесом, відчуються труднощі. Якщо проект вже розпочато, то він не принесе бажаного результату: доведеться вкласти дуже багато економічних та інтелектуальних ресурсів. Небажано в цей час подавати в суд, тому що виграє відповідач», – попередила астролог.

Сприятливих періодів у 2020 році теж три. Перший – це друга половина січня та перша половина лютого. З 24 січня по 9 лютого буде зростаючий місяць, тому справа, розпочата у цей проміжок, приречена на успіх та принесе бажані результати.

Другий період – з 13 липня по 9 вересня. Астролог рекомендує відпочити в червні-на початку липня, а в кінці серпня зайнятися значущими проектами.

Третій період – з 17 грудня, і в новий рік ми ввійдемо у сприятливий час.

Чого категорично не радить робити гість студії в 2020 році, – це брати кредити і влазити в борги, оскільки господиня року дуже такого не любить.

Щоб рік вдався, Осипенко рекомендує постійно дякувати за все, що у нас є, відкрити серце людям, щоб отримати зворотний зв'язок і любов.

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