Девальвація гривні в 2020 році може сягнути 16-17%

Таку думку в інтерв'ю Politeka-online висловив відомий український економіст Андрій Новак. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За його словами, на даний момент, прогнозуючи курс гривні, можна орієнтуватися на той, який зазначений у державному бюджеті.

«У ньому уряд заклав курс 27,5 в тому варіанті, який прийнятий як закон про бюджет на 2020 рік, хоча в первинному варіанті проекту бюджету, який подавався до першого читання, уряд закладав курс взагалі 28,2», – пояснив експерт.

З цього випливає, що Кабмін планує девальвацію гривні щодо сьогоднішнього ринкового курсу, причому дуже серйозну.

«Якщо сьогодні ми маємо приблизно 23,5, плюс чотири гривні, це практично на 16-17% девальвація гривні за один рік. У будь-якому випадку, такі плани уряду й, очевидно, у Національного банку України», – продовжив Новак.

Він також підкреслив, що на курс гривні можуть вплинути ще кілька серйозних чинників. Перший – це чи буде нова програма МВФ, а якщо буде, то на яку суму, коли будуть отримані перші транші, в яких обсягах.

Другий момент, який позначиться на курсі національної валюти, – протистояння між США та Іраном. Як відомо, близькосхідна ситуація підвищила ціну на нафту на світових ринках.

«Світова економіка не може не реагувати на такі глобальні процеси. Тому від цього ми також в деякій мірі будемо залежати, тому що енергоресурси у нас в основному імпортовані, в першу чергу паливо. І вартість цього палива також буде впливати на економічну ситуацію в Україні», – зазначив Новак.

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