Курс валют в Украине 4 января затаится, поскольку доллар и евро резко остановят падение

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, за 100 долларов украинцы будут вынуждены «выложить» аж 2368,6 гривен.

Аналогичной ситуация будет и с курсом евро. 100 евро обойдутся украинцам в 2642,2 грн.

Как сообщалось ранее, доллар в окончании 2019-го поменял свой вектор, по мнению эксперта Вадима Иосуба, это произошло именно после того, как Нацбанк выкупил 700 млн долларов у участников рынка. Но ситуация на валютном рынке изменилась с последующим ростом стоимости доллара ненадолго, убежден аналитик:

«В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется», - прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доллар на межбанке будет идти по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 23,8/24,1 гривен:

«В целом никаких фундаментальных изменений в украинской экономике не произошло. Рост доллара носит лишь спекулятивный характер», - добавил эксперт и уточнил, что, скорее всего, доллар практически сразу же после после Нового года стабилизируется и начнет постепенно снижаться:

«Будет стоить около 23 грн», - подытожил эксперт.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.