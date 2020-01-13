Стало известно, что будет с курсом доллара в 2020 году

Об этом в интервью журналистам рассказал экономический аналитик Борис Кушнирук, передает Gazeta.ua.

По словам эксперта, в текущем году курс доллара по отношению к гривне будет расти.

“Последние несколько лет у нас кредитовались только два сектора - потребительские и торговые кредиты. Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В этом году иностранцы в них вложили около 100 миллиардов гривен, что повлекло дополнительный приток валюты на внутренний рынок”, — проанализировал Кушнирук ситуацию в Украине.

Но эксперт уверен, что подобное "укрепление" национальной валюты нельзя назвать положительным для всей экономики. Это связано с тем, что деятельность экспортных услуг ухудшилась, а в национальной валюте на них упала выручка.

Кушнирук также прогнозирует, что ситуация с курсом доллара раньше лета не изменится, а потом гривна начнет дешеветь.

Аналитик утверждает, что для спасения ситуации Национальному банку необходимо активнее смягчать монетарную политику – снизить учетную ставку и уменьшить резервные требования.

"В Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет”, - резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне. Об этом рассказал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители. Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

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