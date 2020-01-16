Володимир Путін змінює курс влади, змінює інститути і вводить новий порядок в РФ, що відіб'ється на Україні

Про відставку уряду РФ стало відомо 15 січня після звернення російського президента до парламенту.

Рішення подати у відставку з поста прем'єр-міністра Росії Дмитро Медведєв пояснив пропозиціями Путіна про конституційні зміни.

Як повідомляє Politeka.net, цю подію прокоментував для Politeka on-line політичний експерт Михайло Чаплига, крім того, він спрогнозував, як ці події відіб'ються на Україні (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Для України нічого не зміниться. Ось самі подивіться, зараз влада РФ сконцентрована в одному центрі - Путіна. Є різні башти Кремля, які веде війну, але влада залишається в одних руках. Щоб не робила медицина з людиною, вона все одно старіє. На якомусь етапі ти починаєш розуміти, що потрібно зробити. Чим раніше ти починаєш трансфер, тим спокійніше буде тобі, адже це гарантує безпеку", - зазначив Чаплига.

Також експерт згадав час, коли передавали владу від Єльцина до Путіна. Тоді гарантом виступила Російська Православна Церква. А зараз у Російській Федерації немає гаранта для нової влади.

"Гаранта трансферу в РФ немає. Тоді, що робити? Як бути? Адже існують дві небезпеки. Якщо ти йдеш з влади і залишаєш найвірнішого наступника, починається війна башен. А наступник ніколи не стане вами. Тобто тепер необхідно зробити дистрибуцію влади", - стверджує експерт.

Крім того, Чаплига пояснив, що зараз Путін змінює курс влади, змінює інститути і вводить новий порядок. Він намагається затвердити легітимний авторитаризм, щоб утримати владу, а також убезпечити себе. Але для України в цьому аспекті нічого не зміниться.

"Коли був один центр, ми могли говорити про особистий вплив на ситуацію в Україні. А з безліччю центрів влади, щоб поміняти стосунки на дружні, нам необхідно буде говорити з десятьма людьми. Тому генеральний вектор залишається той же, адже всі десять людей будуть тягнути на себе кермо і це буде все компенсувати. Але тут нам буде важко проштовхувати домовленості в РФ. Адже після трансферу влади доведеться домовлятися з десятьма людьми", - резюмував Чаплига.

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