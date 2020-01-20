Путін, після 20 років при владі, зважився на радикальний крок

Президент Росії Володимир Путін вже фізично не може утримувати владу у Росії

Про це в інтерв'ю Politeka on-line розповів військовий і політичний оглядач Олексій Арестович (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).





"Путін почав перебудову, Горбачовську. Для мене очевидно, що він почав випускати владу з рук. Тому що принцип цієї реформи полягає в розмазанні повноважень. Все що Путін робив 20 років до цього - це концентрація повноважень. І раптом він заявляє реформу. Це означає, що він вже фізично не може утримувати владу", - зазначив експерт.

Крім того, він вважає, що за цей час він не зміг знайти собі наступника.

"Він не зміг підібрати ні сформувати людину, якій він довіряв би абсолютно і, яка виконала б умова номер один - не чіпала Путіна після відставки. Таку ж умову, як сім'я Єльцина поставила Путіну при спадкуванні влади", - вважає він.

Арестович зазначив, що Путін зараз явно не справляється і констатував це на Федеральних зборах.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі.

Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

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