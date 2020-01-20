Під час послання Федеральним зборам РФ російський президент Володимир Путін фактично визнав, що його політика обернулася катастрофою для країни

Таку думку висловив в ефірі Politeka-online військовий і політичний експерт Олексій Арестович. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Він уточнив, що під катастрофою мається на увазі відсутність реальних досягнень, що все правління Путіна – це «нічого» і «пустушка».

«Перше десятиліття пам'ятаєте? Нульовий – десятий. Вони отримували надприбутки, трильйони доларів від продажу нафти і газу за високими цінами. От уявіть собі, якщо б Росія кинула частина цих грошей Ілону Маску або спільно з Маском на розвиток! Який би пам'ятник їй поставило людство! Вони цього не зробили. Вони витратили на яхти, на війни, на сирійських дітей, на українських дітей», – пояснив експерт.

Україна, вважає Арестович, стала одним з головних трунарів злочинного режиму.

«Захисники Донецького аеропорту і кожен український солдат, і кожен захисник, який загинув на цій війні, він вже в історії, тому що він зламав спину страшного нелюдського путінському режиму», – пояснив гість студії.

Постійні невдачі переслідували Путіна і на міжнародній арені. Так, першим, об кого він спіткнувся, виявився президент Туреччини Реджеп Ердоган, який перехитрив свого російського колегу і фактично поховав надії заробити купу грошей на «Турецькому потоці».

Далі була канцлер Німеччини Ангела Меркель. Після її приїзду в Москву на Путіна обрушилися негаразди з «Північним потоком».

Американський президент Дональд Трамп, перемозі якого так раділи в Кремлі, у своєму твіттері проросійський, але його політика абсолютно антипутінська. А французький лідер Емманюель Макрон, незважаючи на симпатії до російського президента, є все ж таки європейським політиком і не готовий переступити за червоні лінії.

Україна теж поки що ВВП не по зубах. Принаймні, в Парижі Володимир Зеленський не пішов на поступки.

Іран, який Росія підтримувала, загрожує їй нищівною зрадою, оскільки Захід зробив йому дуже привабливу цивілізаційну пропозицію взамін на «відсікання» Путіна і повернення за «великий стіл».

Також у скарбничці «досягнень» російського глави – економіка, яка просіла через санкції, ганебне викриття справжнього стану справ у плані військового потенціалу (згадується пожежа на «Адміралі Кузнєцові»), а також просто людське фізичне нездужання, що ясно стало помітно на зустрічі в нормандському форматі.

«Й ось ця сума зовнішніх і внутрішніх негараздів, які стали прямим наслідком його політики, і добила Путіна. Він, судячи з усього, це усвідомив. Й усвідомлення прийшло на Новий рік. А виведення Росії з-під впливу міжнародного законодавства під національне – це прорахунок наслідків краху режиму. Він розуміє, що відповідальність неминуча», – резюмував експерт.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій.

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