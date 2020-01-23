Візит українського лідера Володимира Зеленського в Ізраїль, куди приїхав і російський президент Володимир Путін, – важлива частина його становлення на міжнародній арені

Відомий своєю харизмою і умінням розташовувати до себе світових політиків український президент зіграє на контрасті з «агентами КДБ».

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

За його словами, Зеленському потрібно було їхати на захід, де виступить лідер країни-агессора. У першу чергу тому, щоб люди, які проголосували за нього в Ізраїлі, побачили нового президента, який, на відміну від застряглого в «совку» Путіна – політик західного формату:

«В Ізраїлі його будуть порівнювати з «агентами КДБ», і він покаже це порівняння. І це буде величезний плюс йому».

Він також додав:

«Я б хотів бачити його в Ізраїлі, я б хотів його бачити там не як єврея, а як українця, як українського лідера, який показує, що у нього пріоритет – це Україна, він в першу чергу українець, і це найголовніше!».

Як відомо, 23−24 січня Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїль для участі в пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц.

Раніше ми писали, що Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Володимиром Путіним в Ізраїлі.

«Про вірогідність цієї зустрічі — може бути, тому що є питання по обміну наших полонених, і українців, і українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість — обговоримо це», – заявив президент.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, але це поки що таємниця: названі місце і дата.

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