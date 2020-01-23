Найближчим часом в Україні може вибухнути масштабна політична криза, оскільки у громадян з'явилися вагомі аргументи

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політолог Віктор Небоженко (щоб переглянути відео, доскрольте вниз).

«Це призведе до гострих політичних криз. Буквально, до наступної осені. Дуже гострим. Будуть пам'ятати, приміром, зараз Порошенко досить цинічний, що він зараз критикує Зеленського, і іноді справедливо. Але зверніть увагу, яка реакція у людей, а не професійних журналістів або пропагандистів. "А чому ти не робив, коли був президентом?". Ніколи таких політичних аргументів у українців не було», - зазначив він.

До цього, стверджує експерт, подібні аргументи були тільки у американців, німців та британців.

«У них був включений такий фактор, як пам'ять про те - що робили політики. Коли вкрав, що сказав хорошого, що поганого і так далі. У нас це з'явилося тільки в зв'язку з війною. До цього загальнонаціональної пам'яті не було. Зараз все дуже швидко прискорюється. Люди кажуть - а ось це робив, цей інше, а цей повторюється», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, відомий український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський розповів про плачевної ситуації, заручниками якої стали українці з-за діючою в країні політичної системи.

Нагадаємо, телеведучий розповів про зізнання Зеленського, якого не робив ще жоден президент.

А ще Politeka писала, що відомий телеведучий розкрив промах Зеленського.

Також Politeka повідомляла, що Зеленський допустив епічну помилку, розкрита вся правда.