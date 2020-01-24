Андрій Новак розкрив свою позицію, стосовно поїздки Володимира Зеленського в Ізраїль

Про це він розповів Politeka.net в інтерв'ю (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Оскольки Україна зараз потерпає від російскої агресії, зараз повинно бути ігнорування всіх подій, на яких є присутнім глава держави-агресора. Я вважаю, що такою повинна бути позиція, бо якщо, президент України приїждає на ті самі форуми, де є президент країни-агресора, це означає, що все нормально. Живемо як живемо, нічого не відбувається, не гинуть наші люди і т.д. Зі своєї точки зору, я вважає, що це є неправильним», – каже Новак.

Він додав, що можливо саме тому, президент вирішив віддати місця і не їхати на форум та не брати участь у цій частині заходу.

«Я не думаю, що українська делегація зробила так само, тут немає причин роздувати якісь інформаційні хвилі», – зазначив він.

Після чого журналіст нагадав, що минулого року восени до нас приїжджала ізраїльська делегація.

Новак вважає, що цінність наших взаємовідносин між Україною і Ізраїлем – це досвід як при дуже маленьких ресурсах країна досягла дуже високого рівня життя своїх громадян.

«У нас величезні ресурси, але рівень життя найнижчий у Європі. Ми можемо просто брати досвід державницької економічної політики і використовувати досвід Ізраїлю. Крім того, дуже велика кількість українців зараз у цій країні. Зв’язки навіть людські, дуже великі з цією країною. Тому це все можна поєднувати для користі України. Я думаю, що є дуже великий резерв для того, щоб відносини були ще міцніші. В тому числі торгівельні, в тому числі, інвестиційні. Україна повинна більше пропонувати Ізраїлю саме інвестиції і співпрацю в різних сферах, починаючи навіть з військово-промислової», – заявляє Андрій Новак.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, але це поки що таємниця: названі місце і дата.

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