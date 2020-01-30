На сьогоднішній день є лише один варіант

Питання з наступником президента РФ Володимира Путіна поки відкрите

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт не вірить, що новий прем'єр Російської Федерації Михайло Мішустін може стати наступником Володимира Путіна.

"Я ніколи не кажу ніколи. Адже хто знає, що буде через чотири роки. Може через чотири роки і можна буде назвати Мішустіна наступником Путіна. Але на сьогоднішній день Михайло демонстрував себе, як абсолютний чіткий менеджер", - вважає Пономарьов.

Він також нагадав, що альтернатива, яка йому розглядалася російський політик і мер Москви Сергій Собянін. Путін навіть викликав до себе на розмову Мішустіна і Собяніна.

Але на відміну від Мішустіна Собянін займав політичні пости за свою довгу кар'єру: був Спікером законодавчих зборів Ханти-Мансійського автономного округу, мером, губернатором, працював при адміністрації президента РФ.

"А Мішустін на відміну від Собяніна був завжди таким чистим, чистим виконавцем. Це не означає, що він не може вирости в політичну фігуру, але поки все його життя до цього не підштовхнуло", - резюмував Ілля Пономарьов.

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