Президент России Владимир Путин готов договориться с Украиной о судьбе так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Такое заявление сделал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев для журналистов издания Апостроф.

Он отметил, что отставка Суркова стала прямым результатом нормандского саммита, тогда украинская сторона его переиграла. Ведь он пообещал Владимиру Путину, что будут подписаны разные документы по судьбе Донбасса, но этого так и не произошло.

По мнению бывшего российского депутата, Суркова отправили в отставку из-за провала на саммите. А Козака назначили на его место, ведь он совершенно не "политический игрок".

Ко всему прочему, он заявил, что задача Козака - это зачистить "хвосты" за Сурковым. Кроме того, он считает, что назначение Козака означает лишь одно - Путин готов сдать Донбасс Украине, но, конечно, на выгодных для себя условиях.

"То, что назначают Козака – это стопроцентный признак того, что Путин хочет договориться и "ДНР" и "ЛНР" он сдаст. Сейчас задача этого нового человека – добиться максимально приемлемых условий. Я давно его знаю и знаю, что он делал в России. Раз такая задача поставлена, значит он будет ее добиваться", – сделал вывод Илья Пономарев.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лишь играет с президентом Украины Владимиром Зеленским, используя его слабости в свою пользу. Такое мнение озвучил политолог Тарас Черновол.

По его мнению, политика Зеленского, которая предусматривает ряд уступок и действия Путина, который увидел, что можна моделировать ситуацию в Украине, опасны для нашей страны. Вот например глава РФ видит, что для Зеленского существует благая цель - вернуть пленных, что это самый главный фактор в политике президента Украины, и Путин на этом играет. За это он вытесняет обещания и уступки.