На сегодняшний день есть лишь один вариант

Вопрос с преемником президента РФ Владимира Путина пока открыт

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт не верит, что новый премьер Российской Федерации Михаил Мишустин может стать преемником Владимира Путина.

"Я никогда не говорю никогда. Ведь кто знает, что будет через четыре года. Может через четыре года и можно будет назвать Мишустина преемником Путина. Но на сегодняшний день Михаил демонстрировал себя, как абсолютно четкий менеджер", - считает Пономарев.

Он также напомнил, что альтернатива, которая ему рассматривалась российский политик и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин даже вызывал к себе на разговор Мишустина и Собянина.

Но в отличии от Мишустина Собянин занимал политические посты за свою долгую карьеру: был Спикером законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа, мэром, губернатором, работал при администрации президента РФ.

"А Мишустин в отличии от Собянина был всегда таким чистым, чистым исполнителем. Это не означает, что он не может вырасти в политическую фигуру, но пока вся его жизнь к этому его не подтолкнула", - резюмировал Илья Пономарев.

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