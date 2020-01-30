Путін і його ОЗГ вже давно знищили гілки влади

Президент РФ Володимир Путін і його помічники задумали переворот в Росії для того, щоб утримати владу в країні

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров назвав конституційним переворотом реформу Конституції РФ, повідомляє Обозреватель. Крім того, він назвав Конституцію центральною точкою, навколо якої вибудовують нову політичну конструкцію.

Опозиціонер вважає, що совкові гопники путінської ОЗГ (організована злочинна група прим.ред.) розуміють, що оболванені росіяни прекрасно згуртуються навколо 75-річчя Перемоги з дня закінчення Другої світової. У Росії вміло використовують "обгортку перемоги" для знищення нинішньої Конституції.

У той же час Андрій Ілларіонов в одному з інтерв'ю заявив, що Росією управляє не один Путін, а ціла "корпорація". У неї входять Микола Патрушев, Олександр Бортніков, Сергій Іванов та Сергій Наришкін.

Путін та його ОЗГ вже давно знищили гілки влади, замінивши їх на неконституційну владу - Рада Безпеки. У ній засідають вище названі особи.

Переворот вони почали давно, ще в 2004, тоді були скасовані вибори губернатора. Пізніше Путін порушив Конституцію і повернувся в крісло президента на третій термін. Продовження конституційного перевороту відбулося в березні 2018, коли Путін отримав вже четвертий незаконний президентський термін.

Ще одна фаза перевороту, для вічного правління Путіна, сталася зовсім нещодавно. Тепер Путін вирішив перекроїти Конституцію РФ, зробивши так, щоб правити всім і всіма, навіть не будучи президентом Росії.

Найцікавіше, що кожен раз перевороти сходять з рук Путіну і його "товаришам".

Також раніше повідомлялося, що при владі Володимир Путін залишився досить випадково, а внесення змін до Конституції – розплата за можливість ще посидіти в президентському кріслі. Таку думку висловив лідер партії «Європейська партія України» Микола Катеринчук.

«Він розуміє, що йому зараз краще переформатувати свою присутність у владі і не залишатися на посаді президента. Тому що він знає, що навколо нього кільце вже звужується, і він може втратити владу. А якщо він втратить владу, то це буде для нього катастрофа», – зазначає Катеринчук.

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