Владимир Путин специально идет на маленькие уступки, после чего Украина может остаться один на один с врагом

Об этом в интервью журналистам рассказала аналитик и представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера Ариана Гиць, передает Апостроф.

По ее словам, Владимир Путин маленькими уступками пытается изменить общую картину ситуации в ОРДЛО и добиться выборов на оккупированных территориях под поводом, что там уже "перемирие".

"Украинцам стоит беспокоиться о том, что до конца октября 2020 года Минские соглашения могут быть реализованы, в значительной степени на условиях России. Можно ожидать, что после выборов на оккупированном Россией Донбассе Украину оставят разбираться с угрозами со стороны Кремля практически в одиночку, поскольку все существенные санкции ЕС привязаны к имплементации Минских соглашений", - предупреждает Гиць.

Аналитик утверждает, что переговоры в Нормандском формате принесут больше результатов Владимиру Путину, если официальный Киев согласится на еще большее количество уступок.

"Надо помнить, что Украина не способна самостоятельно закончить войну, которую против нее ведет Россия. У некоторых, похоже, существуют серьезные проблемы с пониманием этой простой концепции. Поэтому следует ожидать, что после имплементации "Минска" Россия продолжит свои попытки подорвать суверенитет Украины", - резюмировала Гиць в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что после отставки Владислава Суркова Россия попытается впихнуть ОРДЛО в состав Украины. Об этом в интервью журналистам рассказал аналитик и военный эксперт Юрий Карин.

Отставка изменит методы агрессии РФ по отношению к Украине, поскольку пришедшие ему на смену личности попытаются впихнуть ОРДЛО в состав Украины.

Огонь на Донбассе после ухода Владислава Суркова вряд ли прекратится и Владимир Путин будет дальше продвигать тезис о том, что война на Донбассе - "гражданский конфликт".

По мнению Юрия Карина, смена "куратора" повлияет только на то, кто будет контролировать финансовые потоки из России, которые питают российско-оккупационные группировки "Л/ДНР".

"В отличие от аннексированного Крыма, с точки зрения россиян, Донбасс можно грабить, ведь он ничейный", – утверждает аналитик.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом.