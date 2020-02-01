На сьогоднішній день корупція в Україні є досить серйозною проблемою, яка роз'їдає країну зсередини

Про це в ефірі Politeka On-line розповів мер Черкас Анатолій Бондаренко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Я повинен сказати, що наші чиновники часто стають фігурантами корупційних скандалів. Було відчуття, що чиновнику, яку зарплату не дай, рука все одно буде тягнутися. Це біда нашої країни – корупція. Це ментальна проблема, яка роз'їдає країну зсередини. Може бути хороший президент, генпрокурор, спікер та інші. А середина – прогнила. Людина, яка не хоче працювати по-новому", - зазначив він.

У той же час Бондаренко уточнив, що середньостатистичний українець поки не відчув істотних змін після оновлення влади.

"Я ставлюся до тих мерам, які звикли говорити, що думають. Цим я і відрізнявся від інших політиків. Я виступав і говорив про те, що думаю про політику Порошенко. У Черкасах ситуація склалася, не фарбують країну. Були виявлені підкупи виборців, та інші моменти. На жаль, система державної влади, ЯК була, так і залишилася діяти. Потрібні кардинальні реформи. Але не ті, що були – призначити брата, свата, кума. А професіоналів. Можна сказати, що простий українець, який живе в такому обласному центрі, як Черкаси, чи селі, особливих змін зі сторони влади не відчув", - уточнив він.

Нагадаємо, розкрита правда про корупцію і дивляться в Києві: "з Кличко домовилися".

Як повідомляла Politeka, жителі столиці відповіли, кого хочуть бачити мером Києва, з'явилися результати соцопитування.

Також Politeka писала, що розкрита правда про слугах народу: "За гроші олігархів..."