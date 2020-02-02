В Україні потрібно міняти більшість топ-менеджерів на професіоналів, а не переставляти існуючі кадри місцями

Таку точку зору в інтерв'ю для Politeka.net online висловив політтехнолог Сергій Гайдай (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

Политтехнлог зокрема прокоментував можливі перестановки в уряді.

"Міняти треба всіх, весь склад. Не знаю, настав той момент, коли це може усвідомити Зеленський. Мені так не здається, судячи з його поведінки. Але коли-небудь настане момент, коли обстановка в країні, людські настрої, рейтинги, будуть говорити про те, що, на жаль, те, на що сподівалися, на радикальні зміни, на те, що країну досить швидко поведуть від країни лузера, від країни другого світу, не виправдалися. Коли стане зрозуміло, що ця команда, і, перш за все сам Зеленський, не знає як це робиться, ось тоді в країні будуть затребувані люди, які можуть цим зайнятися", - вважає Гайдай.

При цьому експерт упевнений, що насправді в країні з більш ніж 30 милионным населенням є професійні люди, які зможуть зайнятися радикальними змінами. Також Україна може залучати своїх громадян із-за кордону, як це робила Грузія.

"Я пам'ятаю, що дуже маленька країна Грузія розшукувала людей. Перш за все, ставка була зроблена на молодих грузинів, які виїхали і отримали європейську освіту. Їх Саакашвілі умовив повернутися назад", - нагадав Експерт.

При цьому експерт вважає, що українцям не варто боятися навіть залучення фахівців-іноземців на важливі посади. Він, зокрема, навів приклад Сінгапуру, який залучав експертів для побудови армії, оскільки місцевих кадрів не було.

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