Скандали з витоком інформації у справі Шеремета повністю влаштовують президента України Володимира Зеленського та його оточення

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву зробив військовий експерт Дмитро Снєгірьов (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Експерт прокоментував аудіофайл, новий в ЗМІ, який доводить, що українська спецслужба мала взаємини з підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

"Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про розмову керівника пресслужби Нацполіції Шевченка з людиною, яка близька до справи Шеремета. Шевченко там відкрито називає замовників Шеремета з 1-го відділу 5-го Управління ГКР СБУ. Якщо ми прочитаємо роздруківку його розмови, то ми побачимо, що він говорить: "Контразведка СБУ накосячила, а ми тепер повинні розслідувати. Заберіть цю справу до СБУ і питань немає"" - зазначив Дмитро Снєгірьов.

Він також додав, що була опублікована невелика частина розмови, але не дивлячись на її розмір, вона дає українському суспільству і президенту України зрозуміти хід речей у вбивстві Шеремета.

"Інформаційний привід є. Тепер є можливість пояснити українському суспільству, і президентові України, що є зовнішня сила, яка не дає розслідувати справу Шеремета. Більше того, ця сила тепер названа - СБУ. Ця інформація є у відкритому доступі", - заявив експерт.

Також Снєгірьов додав, що в Україні відбувається безліч подібних скандалів, але немає кадрових рішень.

"Давайте згадаємо скандали з США. До чого вони призвели? У нас опера зняли або начальника відділу? А з прослуховуванням в Кабміні. Є кадрові рішення? Жодного. Через подібні витоки інформації формулюють громадську думку, яка задовольняє і президента і його оточення", - зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, сутички почалися на місці арешту підозрюваного у вбивстві Шеремета рок-музиканта.

Як повідомляла Politeka, у справі про вбивство Шеремета затриманий лідер відомої рок-групи «Riffmaster».

Також Politeka писала, що у справі Шеремета несподіваний поворот, наближається скандал.