У найближчі п'ять років Украина може розпастися на декілька частин: в кращому разі на дві, в гіршому – не менш, ніж на п'ять

Таку думку в інтерв'ю Politeka-online озвучив політичний експерт Михайло Чаплига. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Якщо говорити про перспективи України як незалежної держави через п'ять років, то вони вельми туманні. Чаплига озвучує два можливих варіанти розвитку подій.

Перший – трагічний. Це розпад країни на дві, а за словами деяких аналітиків, й на п'ять частин.

«Чому так? Тому що розпад країни і втрата її суб'єктності означають кінці у воду для всіх тих еліт, які її грабували останні 30 років, починаючи від "Бласко", кореня всієї ось цієї корумпованої системи України. Вони все розграбували і тепер вони глобальні, тепер треба жити в Іспанії, в Америці, ще десь з чистого аркуша їх другим-третім поколінням. Все, весь цей проект закривається. Щоб кінці в воду, щоб ніхто їх не судив і так далі, їм потрібно знищити, розірвати країну. І в принципі вони можуть йти за цим сценарієм», – не виключає експерт.

Другий сценарій – так звана реконкіста, в яку в Україні, правда, мало хто вірить. За словами Чаплиги, це поява вітчизняного аналога Трампа. У США він став президентом, виїхавши на гаслі «Америка для американців». Його ідеологія полягала в тому, щоб повернути заводи в країну, створювати робочі місця в США, займатися внутрішньою політикою, відібрати Америку у глобалістів типу Сороса або Ротшильдів і повернути її простим американцям. Незважаючи на всі глузування, Дональд Трамп почав реалізовувати цей сценарій, і тепер у нього дуже високі шанси переобратися на другий термін.

«Хіба таке неможливо в Україні? У значно меншому масштабі, але все ж! Просто тут потрібен свій Трамп. Неважливо, хто це буде: простий шахтар або робочий металургійного комбінату. Важлива візія і те, що він зможе запалити цією ідеєю інших», – підкреслив Чаплига.

Що ж таке "Бласко"? Це судноплавний концерн «Бласко-ЧМП», створений 13 серпня 1993 року указом президента України Леоніда Кравчука, що став правонаступником всього рухомого і нерухомого майна Чорноморського морського пароплавства на Україні і за кордоном.

Станом на 1991 рік Чорноморське морське пароплавство включало в себе 295 морських кораблів різних класів, близько 1,1 тис. одиниць допоміжного флоту, кілька судноремонтних заводів, портів (Іллічівський, Південний), розгалужену соціальну інфраструктуру. Загальна вартість активів становила сім мільярдів доларів, а чиста валютна виручка підприємства за рік досягала мільярда доларів, чистий прибуток – 160 мільйонів доларів.

На січень 1993 року ЧМП мало 227 судів, але з них 160 були розкидані по офшорам всього світу. У січні 1994 року у Верховній Раді була створена слідча депутатська комісія, яка встановила, що керівництво «Бласко», порушуючи чинне законодавство та інструкції НБУ, незаконно відкривало рахунки в іноземних банках з метою приховування валютної виручки та ухилення від сплати податків, причому рахунки в українських банках були порожні. Укладало збиткові для України контракти про передачу рентабельних судів в управління іноземним судноплавним компаніям, з 228 судів половина перебувала в розпорядженні іноземних фірм.

Після скасування президентом Кучмою АСК «Бласко-ЧМП» і розпорядження знову створити на його базі Державну судноплавну компанію «Чорноморське морське пароплавство», масове розкрадання майна тривало. З 1994-го по 1997-й компанія втратила більше 200 судів. В період з 1995 по 2000 рік кораблі ЧМП на підставі санкції чиновників нібито щоб уникнути арештів в іноземних портах переоформлялись на офшорні компанії.

У 2003-му році господарський суд Одеської області відкрив провадження про банкрутство ЧМП, в лютому 2006-го був даний хід процедурі санації.

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