Хаос і розбіжності в правлячій верхівці України дуже на руку російському президентові Володимиру Путіну

Про це в ефірі Politeka-online розповів колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, конфронтація між патріотичною частиною виборців і «зеленими» вигідна Росії, тому що вона підштовхує зневірений електорат до проросійським сил, і у тих значно зростають шанси прийти до влади на всіх рівнях.

Коментуючи нещодавні результати соцопитування, згідно з яким 47 % росіян ставляться до українців вороже, і 39% громадян України відчувають аналогічні почуття до сусідів, Пономарьов зазначає, що це не показує реального стану речей:

«Це результат пропагандистського впливу. У росіян там суцільні гойдалки: то любов, то ненависть. Одне слово Скабеєвої, один крок Соловйова. Це взагалі ні про що насправді не говорить, але зате дуже багато говорить про те, хто проводив соціологічні дослідження. Бо я чув протилежні дані на цю тему».

Відповідаючи на питання, як впливають на російського президента Володимира Путіна секторальні санкції, Пономарьов підкреслив, що для глави РФ вони, швидше благо, оскільки допомагають йому виправдати його промахи уряду і згуртовують населення навколо вождя.

«Ті ж санкції, які стосуються окремих людей й окремих підприємств, вони дуже ефективні. Вони змушують нервувати Путіна, вони змушують людей відповзати і ховатися, щоб не потрапити під цей санкційний прес. Саме тому я думаю, що Путін дуже зацікавлений у тому, щоб припинити цю практику», – підкреслив гість студії.

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Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозну небезпеку для України.

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