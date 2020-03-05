Президент України Володимир Зеленський зробив серйозну помилку, але у нього є час, щоб її виправити

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву зробив політичний експерт Віктор Небоженко для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він також стверджує, що від цієї політичної помилки його не змогли врятувати ні Богдан, ні Єрмак, ні інші соратники.

"Зеленський зробив велику політичну помилку. І тут йому не Богдан не допоміг, не Єрмак. Ну, вони теж слабенькі в цьому сенсі, адже початківці політики. Хоча Богдан виконував важливу функцію президента - вольового розв'язувача. Тобто, коли президенту потрібно було багато часу, то Богдан радив, кого поставити і хто буде виконувати. Політична помилка була в тому, що йому треба було з самого початку дистанціюватися від прем'єрської роботи", - зазначив експерт.

Він додав, що Зеленський цього не зробив, тому йому доведеться розгрібати наслідки своїх дій.

Віктор Небоженко згадав приклад Порошенка, у якого з одного боку був молодий і амбітний Яценюк, який знизив йому рейтинг на 20%. А потім приходить Гройсман з Вінниці, а у нього рейтинг не полетів, хоча він погано розбирався в політиці на відміну від Яценюка.

На думку політичного експерта приклад Порошенка показує, що новий Кабмін може або зруйнувати рейтинг Зеленського або навпаки збільшити.

"Тому у мене немає впевненості, що прем'єр Шмигаль стане громовідводом або він навпаки буде набирати вагу, а у Зеленського буде падати рейтинг. Дайте місяць, щоб зрозуміти, що буде робити новий Кабмін", - резюмував Небоженко.

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