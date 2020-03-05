Журналіст Андрій Пальчевський заявив, що Україна не готова до епідемії коронавіруса

Про це він розповів в інтерв'ю Politeka (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). За його словами, головна проблема України сьогодні – це не призначення прокурора і не чергова зміна варти поруч з Банковою, а коронавірус.

«Ми абсолютно до нього не готові, нас обманюють, коли кажуть, що його немає в Україні. Що всього чотири випадки. Я можу сказати зі свого особистого досвіду. Мені тільки що дзвонила жінка, яка перехворіла двостороннім запаленням легенів після перенесеного грипу. І її дитина 14 років з температурою 40 пролежала чотири дні теж із запаленням», - зазначає журналіст.

Пальчевський вважає, найпідліше в нашій країні, що ми не можемо зробити тест.

«Це обурливо, що не створено жодного штабу. Італійці зараз роблять по 10 тисяч досліджень на тиждень. А ми зробили 10 штук на всю Україну. І зараз, якщо, не дай Бог, заб'ється система охорони здоров'я хворими на пневмонію. Що робити іншим? Як розділяти людей, які лежать з ГРЗ і коронавірусом. Вони ж усі разом лежать», - пояснює Пальчевський.

Журналіст зазначив, що хотів би своїми словами викликати настороженість у українців. За його словами, деякі дитячі лікарі розповідають, що треба провітрювати автобуси і все буде добре, а тим часом, у світі застосовують більш жорсткі заходи.

«Подивіться, що відбувається у світі. Італійці закрили школи, скасували футбольні матчі, все скасовано, громадський транспорт не їздить. Люди ведуть себе вкрай насторожено. У штаті Каліфорнія сьогодні оголошено надзвичайний стан. Кількість хворих американців 150», - розповідає журналіст.

Він нагадав, що в США захворіли ті, кого американці повернули з Японії і розмістили по базах. В основному вірус пішов від тих, кого випустили після обсервації.

«Ми не знаємо про цей вірус. Тільки сьогодні ми дізналися, що є два штами вірусу. А у нас підносять так, що хворіють тільки літні люди, нічого страшного. Я хотів би сказати: бережіть себе, мийте руки, менше ходіть», - заявив Пальчевський.

Підсумовуючи, він підкреслив, що нам просто необхідні тест-системи. Цим, на думку експерта, повинен зайнятися новий глава МОЗ.

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, яку вони нам влаштували».

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