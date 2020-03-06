Андрій Пальчевський назвав головного олігарха України

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю Politeka Online. (Щоб подивитися –проскрольте вниз).

«Це був план задурити наші мізки. Соросятами прикривалися, поки з олігархів виділився найсильніший… При Порошенку хто був головним олігархом? Рінат Леонідович. При владі Януковича хто був головним олігархом? Рінат Леонідович. А при Ющенку хто був головним олігархом? Так і при Ющенку – Рінат Леонідович. У нас є один супер-олігарх, його звуть Рінат Леонідович Ахметов. Я дуже сподіваюся, що Рінат Леонідович, враховуючи, що його доля звела в сан практично султана України, з віком зараз стане менше компрадорським, як інші олігархи, які швиденько переводять гроші, і більш патріотичним, адже можна ж вкладати гроші у власну країну», - заявив Пальчевський.

Також він розповів, яке бачить вирішення ситуації з впливом олігархів на політику в Україні.

«Але для того, щоб не просто сподіватися на будь-яку людину, бо слабка людина, треба сподіватися на інститути. Я думаю, нам в суспільстві пора провести серйозну дискусію про те, що інститут президентства, у тому вигляді, в якому він існує, веде країну до катастрофи, тому, що з одним президентом олігарху завжди легше домовитися, ніж з двома палатами парламенту», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».