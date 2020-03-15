В той час, як в Україні оголошено карантин, включаючи заборони на будь-яке організоване масове скупчення людей, депутати Верховної Ради зберуться на сесію

Подібне рішення голови ВР Дмитра Разумкова український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко вважає незаконним. Про це він заявив в ефірі Politeka On-line.

За словами Томенка, на наступному тижні, згідно з розпорядженням Разумкова, Рада працює у звичайному режимі - засідання не скасовуються, а це 422 нардепа, їх помічники, працівники Ради і так далі.

Томенко припускає, що в даному випадку, "є спроба використовувати термін "державної необхідності".

"Ну, яка державна необхідність, коли мова йде про життя людей? У нас же хворіють в світі і міністри, і депутати...", - сказав політик.

Томенко впевнений, що "якщо проаналізувати розпорядження голови ВР, то воно підпадає під кримінальну відповідальність".

"Міністерство внутрішніх справ пояснило, хто не буде виконувати ці рішення (карантин, - прим.ред.), до того будуть застосовані адміністративні та карні санкції (до двох років позбавлення волі). Я проаналізував і вважаю, що сьогодні однозначно можна відкрити справу проти голови ВР, який не виконує рішення уряду, тому що він незаконно збирає чималу кількість людей, більш того він обмежує діяльність засобів масової інформації (чому журналістам, експертам заборонено прийти на цю, на мою думку, незаконну сесію? Зрозуміло, що мітинги і акції теж заборонені)", - зазначив Томенко.

Таким чином, експерт припускає, що можна по-тихому вирішити проблему з відкриттям земельного ринку.

"За моїми розрахунками, десь в четвер, після обіду, можна спокійно вийти на рішення земельного законопроекту в цілому. Президент Зеленський чітко сказав, що для нього це справа честі - як найшвидше прийняти закон. Так, справа честі - це життя і здоров'я громадян України?", - задається питанням Томенко.

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«Якщо подивитися на те, що робиться сьогодні, виникає ще більше питань. Перший – не може бути 3-4 стандартів боротьби з ситуацією наведення порядків... Давайте подивимося на ситуацію – Кличко і уряд. Що вони зробили? Базові позиції: заборона на масові збори. Перше, щоб я зробив – абсолютно імперативне рішення, які приймаються центральною владою. А місцева влада може їх тільки пояснити... Друге – можна вирішити і свої питання... Боротися з Covid-19 і себе не образити. Подивіться на розпорядження голови Ради. Повністю не скасовується засідання парламенту", - проаналізував ситуацію Томенко.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

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