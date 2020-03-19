Українців чекають нові обмеження у разі, якщо епідемія коронавірусу Covid-19 не зупинить поширення

Про це в ефірі Politeka On-line розповів заступник голови МВС Антон Геращенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«У чотирьох європейських країнах ввели не тільки обмеження на роботу магазинів та місць громадських зборів. Там ввели заборону на вихід на вулицю. Це Іспанія, Італія, Франція та Австрія. Там введені штрафи за те, що людина виходить на вулицю крім як в аптеку або продовольчий магазин», - зазначив він.

На даний момент, стверджує Геращенко, таких заходів немає. Але вони будуть прийняті, якщо хвороба продовжить поширюватися.

«Ми вирішили поки що таке жорсткі заходи не застосовувати. Досить тих, що є. Тому що значну роль у зупинку епідемії грає роль - зупинка роботи транспорту та проїзду масового», - підкреслив він.

Геращенко стверджує, що деякі з мер по запобіганню поширення коронавіруса вже прийняті.

«У нас вже кілька тижнів закриті школи та Вузи. Це також дає свій внесок у зменшення зараження. Тому рішення, на даний момент, таке - якщо ми будемо бачити, що епідемія не зупиняється, то ми будемо приймати ще більш обмежувальні заходи. Заборона на вихід на вулицю куди-небудь, окрім продовольчих магазинів та аптек. Все це дуже серйозно», - розповів він.

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