Грошова допомога для ВПО в Черкаській області: УВКБ ООН виплачує внутрішньо переміщеним особам і тим, хто постраждав від війни, гроші на покриття базових потреб. Суми сягають 12 300 гривень на людину, але отримати їх можуть лише певні категорії.

Грошова допомога для ВПО в Черкаській області від міжнародних організацій продовжує діяти — УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців) надає внутрішньо переміщеним особам, тим, хто повернувся додому, та іншим вразливим категоріям населення грошову підтримку на покриття першочергових потреб.

З квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від програми багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами». Він передбачає цільову підтримку лише тих домогосподарств, які мають найвищі потреби, — і розмір виплати залежить від конкретної життєвої ситуації.

Скільки можна отримати

У межах нової програми УВКБ ООН визначило кілька рівнів допомоги. Особи, які проживають у межах 0–50 км від прифронтової громади або кордону, можуть претендувати на 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців — цю суму можна отримати одним платежем.

Евакуйовані, які були змушені покинути домівку через обстріли чи офіційні накази про евакуацію, а також ті, хто постраждав від обстрілів із раптовим зростанням витрат, можуть розраховувати на 12 300 грн на особу — одноразову виплату строком на 3 місяці.

Окрема категорія — найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців, мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати. Для них передбачено 2 000 грн на місяц на дорослого і 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю.

Куди звертатися в Черкаській області

Не треба нарікати на вузькі умови: на території понад 50 км від фронту крітерії звужені — допомогу отримають лише ті домогосподарства, які не отримують державну допомогу на переміщення та мають визначені потреби у сфері захисту. Черкаська область саме входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації УВКБ ООН.

Поряд із Черкаською такі центри діють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Які документи потрібні

Під час реєстрації відповідним домогосподарствам необхідно мати: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідку ВПО (за наявності), IBAN гривиневого банківського рахунку основного заявника, свідоцтва про народження дітей, а також медичний висновок у разі інвалідності чи захворювання.

Особа, що повернулася до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і безперервно прожила там щонайменше 3 місяці, також може бути розглянута — для таких осіб передбачено 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців, що разом становить 10 800 грн, які виплачують одним платежем.

Центри реєстрації працюють через партнерів УВКБ ООН, зокрема R2P. Записатися на співбесіду можна онлайн через сайт r2p.org.ua, обравши найближчий пункт реєстрації.

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