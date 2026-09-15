У Рівненській області вартість послуг із водопостачання та водовідведення відрізняється більш ніж удвічі залежно від населеного пункту. Найдорожче кубометр води коштує у Рокитному — 163,7 грн, а найдешевше в обласному центрі, де тариф становить 68,45 грн.

Тарифи на воду в Рівненській області оприлюднили 15 вересня — у регіоні з'явилася порівняльна статистика вартості послуг із водопостачання та водовідведення по містах і селищах. Діапазон цін виявився суттєвим: різниця між найдешевшим і найдорожчим тарифом перевищує удвічі.

Найвищі тарифи фіксують у північних та східних громадах області, тоді як у найбільших містах ціни залишаються помірними. Дані оприлюднив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Скільки коштує кубометр води по громадах

Найдорожче водопостачання та водовідведення обходиться у Рокитному — там кубометр води коштує 163,7 грн. Найдешевше — в обласному центрі: у Рівному тариф становить 68,45 грн за кубометр.

Повний перелік тарифів виглядає так:

Рокитне — 163,7 грн;

Радивилів — 157,6 грн;

Корець — 142,99 грн;

Дубровиця — 139,33 грн;

Млинів — 120,06 грн;

Острог — 116,66 грн;

Вараш — 108,29 грн;

Сарни — 102,15 грн;

Демидівка — 101,73 грн;

Березне — 99,64 грн;

Володимирець — 84,74 грн;

Костопіль — 80,24 грн;

Здолбунів — 77,35 грн;

Дубно — 76,74 грн (оголошене коригування до 87,14 грн);

Рівне — 68,45 грн.

Розгляд підвищення тарифів відклали

Паралельно Рівненська обласна рада тимчасово відклала розгляд питання про підвищення тарифів для КП «Рівнеоблводоканал» та ПрАТ «Рівнеазот». Таке рішення прийняли, щоб підприємства мали змогу скоригувати розрахунки до актуальних показників і пройти необхідні процедурні погодження.

Що це означає для мешканців

Для споживачів це означає, що найближчим часом чинні тарифи на воду в більшості громад області залишаються без змін. Перегляд вартості послуг обласного водоканалу можливий лише після завершення всіх розрахунків та погоджень, тож у платіжках поки що лишаються попередні суми.

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