Графіки відключення світла в Полтавській області 16 вересня триватимуть з 08:00 до 17:00.

Відключення води у Полтаві, про які раніше повідомляв водоканал, — не єдиний комунальний клопіт для області на цьому тижні. У вівторок, 16 вересня, у Новосанжарській громаді заплановані знеструмлення одразу в понад півтора десятка сіл. Як повідомляє сайт Новосанжарської громади, електромонтери проводитимуть капітальні ремонти та технічне обслуговування мереж із 08:00 до 17:00.

Згідно з графіками відключення світла в Полтавській області на 16 вересня, роботи на лініях стартують уранці й триватимуть увесь робочий день. Тобто частина домогосподарств залишиться без електроенергії на дев'ять годин поспіль — поки бригади виконуватимуть ремонт.

Які населені пункти знеструмлять

Планові перерви в електропостачанні зачеплять села Дубина, Пологи, Клюсівка, Руденківка, Балівка, Вісичі, Ганжі, Кунцеве, Собківка, Старі Санжари, Коби, Малий Кобелячок, Бечеве, Великий Кобелячок, Попове та Забрідки. У кожному з них без струму залишаться лише окремі вулиці й номери будинків, а не весь населений пункт.

Причиною тимчасових відключень у громаді називають виконання робіт із капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів оператора системи розподілу, а також технічне обслуговування електромереж, окрім розчищення трас повітряних ліній.

Що робити мешканцям

Жителям перелічених сіл радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та врахувати, що в зазначені години не працюватимуть електроприлади, насоси й холодильники. Повний перелік вулиць і номерів будинків по кожному селу опублікований в оголошенні на сайті громади.

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