Під час карантина українська економіка може не витримати, що викличе заворушення серед населення України

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Яка держава - такий і карантин. У нас всякі спроби закрутити гайки закінчуються втратою різьби. Для цього потрібен ефективний і працюючий поліцейський апарат. Можна прислухатися до пропозиції Портнова і зняти всіх нероб з СБУ і податкової поліції, які кошамарять бізнес. Але я сумніваюся, що вони в такому випадку проявлять свідомість", - зауважив експерт.

Крім того, він вважає, що для України складається ситуація ідеального шторму - економічного шторму, на що вказують дані про бюджет України за січень-лютий 2020 року.

"22% у нас недовиконання бюджету, 7 млрд дірки в бюджеті за січень і лютий. Крім того, гривня валиться, плюс виплати за зовнішніми боргами, в Україні застопориться економіка, повертаються заробітчани. А 9 млрд доларів від заробітчан були гарною підмогою для економіки України", - висловився Золотарьов.

Він додав, що в цих реаліях маячить перспектива соціального бунту серед населення України.

"В цьому випадку йдуть по шляху - те, що лежить на поверхні: введемо надзвичайний стан (обмежимо роботу ЗМІ, заборонимо мітинги і з'їзди партій, навіть інтернет можуть відключити)", - зробив висновки політолог.

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