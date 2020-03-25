Введення режиму надзвичайної ситуації в Україні через пандемію коронавіруса може допомогти уповільнити поширення інфекції

Таку думку в ефірі Politeka-Online озвучив засновник сайту Politicus Vulgaris Сергій Лямець. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Україна, підкреслив він, стане не першою державою у світі, де можуть його ввести, і це не так вже й погано.

«Якщо в Китаї це спрацювало, якщо в Італії це працює, в Москві, значить, в цьому щось є. Дивлячись на те, що в цивілізованих країнах і розумних суспільствах приймаються такі заходи безпеки, слід використовувати», – підкреслив він.

Що ж стосується поширення коронавіруса в Україні, то, впевнений гість ефіру, існує величезна проблема в тому, що люди ще до кінця не розуміють його небезпеку. Вони їздять без масок і рукавичок у транспорті, порушують умови карантину і свято вірять, що їх інфекція обійде стороною.

«Людей, які не чують слів, життя починає вчити більш дохідливими методами. Як тільки стануться дві-три смерті, а це об'єктивна реальність під час таких епідемій, і всі дізнаються, що померлі люди не носили маски і рукавички, то навіть при садінні картоплі будуть тягати маски», – зазначив Лямець.

За словами експерта, китайські фахівці прогнозують, що розгул коронавіруса буде тривати до двох років. І це час, коли життя кожної людини на землі необоротно змінюється.

«Зараз люди все більше фізично ізолюються, але зростає активність онлайн. Досвід показує, що людство все більше зсувається в бік інформаційного спілкування. Тобто епоха, де ми пересувалися фізично з однієї точки в іншу, відходить убік. Якщо епідемія триватиме два роки, та нехай навіть півроку, ми більше вростемо в інформаційну сторону цього світу», – резюмував гість ефіру.

Раніше ми писали про те, що італійський вчений Гуїдо Сільвестрі назвав терміни формування імунітету проти коронавіруса у людей. За його словами, для цього знадобиться від півроку до року. Вакцина від інфекції з'явиться не раніше осені, а враховуючи необхідність клінічних випробувань, на це може піти до 18 місяців.

Нагадаємо, як працюють банки в режимі карантину.

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