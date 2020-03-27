Український бюджет після запропонованих змін практично кинув «напризволяще» військовослужбовців

Про це в ефірі Politeka On-line заявив економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб переглянути відео, доскроллте до кінця).

«Є лист на губернаторів, щоб забезпечити безкоштовне харчування солдатів. Тобто країна продовжує бути у військовому конфлікті, і армія повинна бути одним із пріоритетів. Врешті-решт, там служать наші діти. А вони кажуть - грошей немає. А де я візьму їх місцеві бюджети? Якщо їх зараз теж підрізали, з урахуванням пільг для бізнесу. Податок на землю, податок на нерухомість, податок на зарплату - це те, що залишалося в місцевому бюджеті», - підкреслив він.

І це при всьому тому, стверджує Атаманюк, що корупційні схеми нікуди не поділися.

«З одного боку - зробили пільги бізнесу. З іншого боку кажуть - допоможіть нагодувати армію. Знову на волонтерів надія? Працюють схеми на митниці, працюють схеми податкової працюють незрозумілі ситуації в Моз. Чиновники устравают бенкет під час чумі. А влада не показує зуби», - підкреслив він.

До цього ми писали, що із-за критичної ситуації у ЗСУ Офіс президента України звернувся до керівників ОДА.

зокрема, у Володимира Зеленського звернулися за допомогою до голів ОДА. Їх закликали бути готовими до безоплатного надання допомоги в харчуванні для бійців ВСУ.

За словами Коваленко, критична ситуація в армії склалася через затримки підписання контрактів з компаніями-постачальниками харчування в армію.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

А ще Politeka писала, що Атаманюк розкрив українцям правду про ситуацію з коронавірусом: «Влада про це не говорить».

Також Politeka повідомляла, що Атаманюк розповів, як економічна криза вдарить по українцях: "сотні тисяч людей...".