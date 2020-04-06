Президент Володимир Зеленський продовжує "божевільну" кадрову політику

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політтехнолог Сергій Гайдай (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).



За його словами, в України не залишилося вибору, як йти на карантин, оскільки наша система охорони здоров'я не впорається з великою кількістю хворих

"Це загальновідомий факт і єдине, що залишається, - це вводити жорсткий карантин", - упевнений експерт.



Він зазначив, що кадрова політика у цієї влади завжди була "божевільної"

"Черговий "зашквар" і чергова запис корупційного оточення президента тільки це підтверджує. Як з цим боротися? Це питання до президента. Він досі не знайшов формулу пошуку кадрів, людей володіють даром траблшутинга, людей володіють візіонерством. У нього поруч люди любо такі ж некомпетентні як він, або починають використовувати систему української влади щодо того призначенням, по якому вона була створена - корупційна система", - упевнений експерт.

За його словами, при такому обставині, що влада в Україні захоплять люди, які отримають можливість розпоряджатися одноосібно активами країни з метою самозбагачення.

За його словами, така ситуація у владі пригнічує, бо на сьогодні потрібна не просто компетентна влада, а компетентна подвійно.



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