Президент Владимир Зеленский продолжает "безумную" кадровую политику
Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политтехнолог Сергей Гайдай (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, в Украины не осталось выбора как уходить на карантин, так как наша система здравоохранения не справится с большим количеством больных
"Это общеизвестный факт и единственное, что остается, - это вводить жесткий карантин", - уверен эксперт.
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Он отметил, что кадровая политика у этой власти всегда была "безумной"
"Очередной "зашквар" и очередная запись коррупционного окружения президента только это подтверждает. Как с этим бороться? Это вопрос только к президенту. Он до сих пор не нашел формулу поиска кадров, людей обладающих даром траблшутинга, людей обладающих визионерством. У него рядом люди любо такие же некомпетентны как он, либо начинают использовать систему украинской власти по тому назначению, по котором она была создана - коррупционная система", - уверен эксперт.
По его словам, при таком обстоятельстве, власть в Украине захватят люди, которые получат возможность распоряжаться единолично активами страны с целью самообогащения.
По его словам, такая обстановка во власти удручает, так как на сегодня нужна не просто компетентная власть, а компетентная вдвойне.
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