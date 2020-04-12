Можновладці вимагають від українців те, що самі порушують

Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко в ефірі Politeka Online поділився своєю думкою з приводу ставлення до карантину українських чиновників (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

"Найбільше мене турбує змістовна частина: як ці правила карантину або загально-управлінська модель реалізується в системі нашої влади. І тут маса прикладів, які змушують мене назвати це своєрідною сучасною ідіократією по-українськи", - заявив Томенко.

За його словами, тоді як світові лідери "намагаються якось утримувати світ від невиправданих покупок (або бюджетних чи власних) для того, щоб підтримати простих людей" у нас відбуваються "дивні" речі:

"У нас керівник Офісу (Андрій Єрмак, - ред.) натомість вирішив купити собі "Мерседес" за 3,2 мільйона. У нас в день, коли голосують за нового міністра охорони здоров'я Степанова (Максим Степанов - ред.), його дружина реєструє фірму, яка буде продавати фармакологію та медикаменти, хоча це абсолютно очевидний конфлікт інтересів. У нас місцеві чиновники під егідою боротьби з вірусом намагаються проштовхнути непопулярні проекти в інтересах свого бізнесу або своїх друзів. Таких ідіотичних речей, на жаль, занадто багато", - поділився своєю думкою Томенко.

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"Історія навколо бюджетного фінансування партії, яке нібито команда Зеленського готова була віддати на охорону здоров'я - на боротьбу з коронавірусом. Класично нагадує "лоховську схему" старих політиків, яку вони так часто критикували, - зазначає Томенко. - 283 мільйони в бюджет 2020 року на утримання партій таки збереглося. І ось коли настав карантин і всі почали шукати гроші на боротьбу з коронавірусом, знову запропонували відмовитися від фінансування партій".

Але з'ясувалося, що за законом можна добровільно відмовитися на всі 5 років фінансування, але на такий альтруїзм ніхто не готовий. Томенко висловив надію на те, що Зеленський стримає слово і внесе зміни в закон, щоб направити 283 мільйони у більш потрібне русло.

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