Блогер і народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський, назвав головні помилки колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це передає Politeka.net.

Бужанський у своєму коментарі зробив акцент на слова Володимира Зеленського, щодо головної помилки Петра Порошенка.

«Насправді Петро Олексійович не зрозумів одну дуже важливу річ. Президент Зеленський днями сказав, що головна помилка Порошенка в тому, що він продовжує вважати себе президентом України. Я б цю думку продовжив, більше того, він продовжує дискредитувати статус президента України своїми діями. Петро Олексійович Порошенко, екс-президент! Але президент — це назавжди, цей статус залишається і тягнеться», - сказав Бужанський.

Також депутат зазначив, що Петро Порошенко своїми діями псує імідж і авторитет, як президентського поста в цілому, так і України, як країни.

«І перетворюючись в актора низькопробних шоу, він просто наносить шкоду іміджу президентського поста, він завдає шкоди Україні. Солідні люди себе так не ведуть, президенти в Європі так не поводяться», - заявив нардеп.

Уточнимо, що Бужанський також порадив Порошенку звернеться до суду, якщо той вважає себе невинним.

«Ти вважаєш, що ти правий? Йди в суд! У нас дуже цікава ситуація виходить, у нас всі люди діляться на дві категорії – ті, хто доводять свою правоту в суді, і ті, хто намагається її доводити під судом. Так от Порошенко і Стерненко в цьому відношенні рівні, вони роблять все, що завгодно, тільки щоб не піти в суд. Йди доводь! Співпрацюй зі слідством, тиж правий! Скажи – це все дурниця! Ось тут я не вкрав 300 млн, а 150, ось тут не 200, а лише 8, а тут взагалі не вкрав, а просто по недбалості кудись відправив», - висловився депутат.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зізнався, що лідер партії "ЄС" Петро Порошенко пропонував йому під час зустрічі.

Як зазначив Володимир Зеленський, він не довіряє Порошенко не бачить підстав вести з ним розмови. У той же час, лідер "Європейської солідарності" сам напрошується на зустріч.

"Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися", - підкреслив Володимир Зеленський. - "Я не бачив у цьому ніякого сенсу".

Нагадаємо, Зеленського провчили великим штрафом, президент аж зняв маску.

Як повідомляла Politeka, Зеленський став на захист мов меншин в Україні.

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