Президент України Володимир Зеленський допустив важливу помилку, через яку вся країна може «піти під укіс»

Про це в ефірі Politeka On-line заявив колишній глава військової прокуратури України Анатолій Матіос (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«У нас тільки бюрократи й ті, хто хоче вислужитися й щось вкрасти. Заходять в кабінет, знімаючи штани. Якщо людям щось не подобається - йдіть на місцеві вибори та голосуйте своїм голосом. А потім смикайте своїх територіальних "князьків", що вони хочуть вам сказати з приводу ваших грошей. У нас кажуть: експерти, і так далі. Але ніхто не хоче сказати правду: основна проблема Зеленського - дуже великий романтизм. І віра в те, що люди такі ж, як і він», — зазначив він.

Разом з тим Матіос уточнив, що насправді ситуація йде трохи гірше.

«У нас люди гірше. Нехай мене критикують. Вони говорять одне, думають друге і роблять третє, коментують четверте, а в душі своїй взагалі не знають, якого вони роду і племені. І романтизм влади з рятуванням держави інструментів примусу призводить до ось цього кола, по якому нас ганяють», — підкреслив він.

Нагадаємо, скандал з "корабельної сосни" доб'є слуг народу, Матіос попередив: "Вибори будуть веселі, Україну шкода..."

Як повідомляла Politeka, присоромлений голова "Слуги народу" покаявся перед українцями: "Вибачте, що розчарували".

Також Politeka писала, що «слугу народу» Третьякову після заяви про дітей "низької якості" поставили на місце: "все життя після цього..."