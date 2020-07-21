Найближчим часом не буде позачергових виборів у Верховну Раду України

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в ефірі Politeka On-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Рада володіє річним імунітетом від розпуску. Тобто її можна розпускати лише після 29 серпня. За законом Раду можна розпускати з 29 серпня на підставі відсутності монобільшості, але тоді депутатам потрібно розпастися, написати заяву про вихід з монобільшості, а потім чекати 30 днів на створення нової коаліції. Дати з розпуском не співпадають, якщо розпускати Раду до 1 вересня, то будуть неможливі місцеві вибори, а на це ніхто не піде", - заявив Дубінський.

За його словами, якщо зараз розпустити Верховну Раду, то будуть наслідки, які відіб'ються на всій Україні.

"Якщо розпустити Раду, буде втрачена монобольшість і це призведе до серйозних наслідків. Адже не буде "Слузі народу" з ким формувати коаліцію, а це принесе ще більше хаосу в парламент, ніж є на сьогоднішній день. Так, це зніме частину відповідальності з Офісу президента та самого Зеленського, але призведе до хаосу, адже коаліції просто не буде", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Дубінський пояснив, через що українці платять за газ в 3 рази більше.

Як повідомляла Politeka, Дубінський влаштував показуху на велосипеді

Також писала Politeka, у Дубінського розсекретили нову зарплату найголовнішої піарниці НБУ Бондаренко